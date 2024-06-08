Бронювання від мобілізації через "Дію": як це буде відбуватися

Уряд підтримав документ, який запускає процес бронювання працівників від мобілізації у "Дії". На першому етапі така змога буде відкрита для критично важливих підприємств та компаній, що працюють на потреби Сил оборони України.

Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних через портал "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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До цього часу для бронювання потрібно було готувати паперові документи, збирати підписи і тижнями чекати результату. Процес тепер має стати швидким, прозорим, без людського впливу. Висновок урядовці обіцяють за годину.

Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. "Дія" це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат – за годину, – зазначив Федоров.

Тож, як працюватиме алгоритм:

1. Міністерства та ОВА формують перелік установ для бронювання.

2. Керівники останніх подають через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких хочуть забронювати.

3. Відбувається онлайн-перевірка даних. ВОД повинні міститися в "Оберезі". А сам військовозобов’язаний має бути працевлаштований.

У випадку позитивного рішення людина вважатиметься заброньованою. Про це відповідне сповіщення в особистому кабінеті на порталі "Дія" отримає керівник.

До того ж, все оновиться у застосунку "Резерв+". За негативного рішення працедавцю теж надішлють сповіщення у вище згаданий кабінет зі вказуванням причини відмови.

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