На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"
-
- 30
У мережі з'явився трейлер до нового науково-фантастичного серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта. Дивіться промо онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінговий сервіс HBO Max поділився другим трейлер новинки "Виховані вовками" (Raised by Wolves), прем'єра якого запланована вже на 3 вересня на платформі. Рідлі Скотт, відомий за фільмами про Чужого став шоураннером серіалу та зняв перші епізоди. Всього проєкт отримає 10 серій.
І ще: Всі трейлери DC FanDome: Чорний Адам, Диво-жінка і нова Ліга Справедливості
Сюжет розповість про пару андроїдів Батька і Матір, які виховують дітей на невідомій планеті. Після знищення Землі роботи були запрограмовані на захист юних людей, але небезпека приходить звідти, звідки ніхто не очікував.
Виховані вовками, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Читайте також: Далеко: трейлер серіалу від Netflix про перший політ на Марс
-
12:56Легко образити: найчутливіші чоловіки серед знаків Зодіаку
-
12:40Масштабний космічний вибух потрапив на фото
-
12:18Зірка "Щоденників вампіра" показала струнку фігуру і почуття гумору (фото)
-
11:57В Україні підняли мінімальну зарплату у 2020: оголошена нова сума
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:19Названо найпопулярнішу сукню у світі, і її захоче кожна
-
11:00Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся
-
10:50Коли пранк не вдався: кумедне відео з парою розвеселило мережу
-
10:21Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"
-
09:51Зомбі та труна: у Токіо вигадали новий спосіб зняти стрес
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
-
08:53Спокуслива Емілі Ратажковскі похизувалась бюстом без спіднього (18+)
-
08:26Погода в Україні 25 серпня: точний прогноз на сьогодні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:57Дженніфер Лопес поділилася домашніми знімками в романтичному образі
-
07:32Hyundai випустив спортивну версію суперпопулярної Elantra
-
07:16Яку спецію обов'язково варто мати вдома
- 24 серпня
-
21:50Міфи про користь лимона, в які не варто вірити
-
21:23Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Google нарешті прибрала набридливу функцію в одному зі своїх сервісів
-
20:15Прості правила, які допоможуть зберегти здорові зуби
-
19:54Відпусти його: вийшов перший трейлер трилера з Кевіном Костнером
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
12:23Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня
-
08:23Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах
- 22 серпня
-
21:47Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
-
16:16Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:21Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
-
12:15Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
-
09:20Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня
- 21 серпня
-
21:40СЕВІЛЬЯ ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги Європи 2020
-
20:187-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue
-
18:00Олена Зеленська у першому дописі після паузи розповіла про COVID-19 у себе і сина
-
16:36СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР: коли і де дивитись фінал Ліги Європи 2020, прогноз букмекерів