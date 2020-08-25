Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"

У мережі з'явився трейлер до нового науково-фантастичного серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта. Дивіться промо онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс HBO Max поділився другим трейлер новинки "Виховані вовками" (Raised by Wolves), прем'єра якого запланована вже на 3 вересня на платформі. Рідлі Скотт, відомий за фільмами про Чужого став шоураннером серіалу та зняв перші епізоди. Всього проєкт отримає 10 серій.

І ще: Всі трейлери DC FanDome: Чорний Адам, Диво-жінка і нова Ліга Справедливості

Сюжет розповість про пару андроїдів Батька і Матір, які виховують дітей на невідомій планеті. Після знищення Землі роботи були запрограмовані на захист юних людей, але небезпека приходить звідти, звідки ніхто не очікував.

Виховані вовками, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Далеко: трейлер серіалу від Netflix про перший політ на Марс