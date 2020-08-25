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Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"

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Виховані вовками: трейлер - фото 1
Виховані вовками: трейлер

У мережі з'явився трейлер до нового науково-фантастичного серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта. Дивіться промо онлайн і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс HBO Max поділився другим трейлер новинки "Виховані вовками" (Raised by Wolves), прем'єра якого запланована вже на 3 вересня на платформі. Рідлі Скотт, відомий за фільмами про Чужого став шоураннером серіалу та зняв перші епізоди. Всього проєкт отримає 10 серій.

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Сюжет розповість про пару андроїдів Батька і Матір, які виховують дітей на невідомій планеті. Після знищення Землі роботи були запрограмовані на захист юних людей, але небезпека приходить звідти, звідки ніхто не очікував.

Виховані вовками, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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