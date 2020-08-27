Сара Мішель Геллар би плакала: перезапуск Баффі шокує фанатів легендарного серіалу

Ембер Бенсон, котра зіграла роль Тари Маклей у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів", розкрила деякі подробиці перезапуску проєкту. Його виконавчим продюсером буде творець оригіналу – Джосс Відон. Також у команді – сценаристка і продюсер Моніка Овусу-Брін, відома за серіалу "Агенти "Щ.И.Т.".

Зауважимо, що перезапуск Баффі однозначно здивує прихильників оригінального серіалу.

Це цікаво: Всі трейлери DC FanDome: Чорний Адам, Диво-жінка і нова Ліга Справедливості

"Я була дуже схвильована, тому що у це залучений Джосс, а шоураннером стане темношкіра жінка, та й Баффі теж буде темношкірою, – розповіла Бенсон в інтерв'ю Digital Spy. – Думаю, це дійсно важливо".

Актриса зазначає, що в оригінальному проєкті говорилось про різноманітність, але її, звичайно ж, не буває замало.

Актриса розповіла про перезапуск серіалу "Баффі"

"Звичайно, в "Баффі" була деяка різноманітність. Але мені здається, що її могло бути і більше. Для цього був дуже вдалий час. Творчий світ не зобов'язаний був показувати світ по-різному. Але дуже б хотілося побачити "Баффі" у світі, де є різноманітність. Думаю, це було б чудово", – додала вона.

Також Ембер зізналася, що в новому серіалі в неї буде невелике камео.

Нагадаємо, у травні Сара Мішель Геллар повторила один з культових образів Баффі. Знімок у білій сукні з фіналу першого сезону серіалу вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х