Вікінги: вийшов трейлер фінальних епізодів епічного серіалу

На каналі Amazon Prime Video опублікували трейлер останніх серій фінального сезону серіалу Вікінги. Дивимося разом!

Сюжет шостого сезону в основному зосереджений на правлінні конунга Бйорна над Каттегатом і пригодах Івара на Русі.

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Творець шоу Майкл Херст сказав: "Будьте готові до здивувань і безлічі сюрпризів. І якщо вам потрібно пролити сльози, то будьте готові пролити їх". Прем'єра 10 епізодів спочатку відбудеться на стрімінговому сервісі Amazon, 30 грудня цього року в США, Великобританії, Австрії, Німеччини та Ірландії. Пізніше серії вийдуть і на каналі History, але точної дати поки не оголошується.

Перші 10 серій кінцевого шостого сезону транслювалися з грудня 2019 року по лютий цього року. Вони завершилися масштабною битвою між русами і вікінгами.

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