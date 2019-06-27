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Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови

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Peugeot e-Legend можуть почати випускати - фото 1
Peugeot e-Legend можуть почати випускати

Французький автовиробник Peugeot розкрив інформацію про технічну начинку концепт-кара e-Legend, який дебютував на Паризькому автосалоні у 2018 році. Крім того, представник компанії розповів, які перспективи в електричної моделі.

У розмові з Auto Express менеджер з планування Peugeot Філіп-Еммануель Жак сказав, що всередині компанії ніхто не очікував такого успіху концепту: "Ми знали, що реакція буде позитивною, але такий інтерес до автомобіля став для нас всіх сюрпризом", – сказав він.

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Інтерес до електромобіля був настільки високий, що шанувальники моделі запустили онлайн-петицію з вимогою запустити автомобіль у серійне виробництво. Зараз вона зібрала майже 60 000 підписів – за словами керівництва Peugeot, якщо ця цифра досягне 500 000 підписів, марка розгляне питання про створення серійної моделі.

Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови - фото 336616

Купе рухається завдяки 462-сильному електромотору, а під підлогою електромобіля встановлена ​​батарея на 100 кіловат-годин. Однієї зарядки вистачає майже на 500 кілометрів пробігу. Перші 100 кілометрів на годину концепт може набрати менше ніж за чотири секунди.

Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови - фото 336618
Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови - фото 336617

Автомобіль оснащений автопілотом: після увімкнення режиму автономного управління кермо ховається в консолі, педалі опускаються в підлогу і створюється відчуття, що в автомобілі спочатку не було ніяких систем управління. Замість класичних козирків встановлені сенсорні екрани, а в просторі для ніг – величезний 49-дюймовий дисплей.

Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови - фото 336615
Peugeot пообіцяла випустити ретрокупе e-Legend за однієї умови - фото 336614

Також концепт має голосовий помічник від компанії SoundHound, який розуміє 17 мов, і аудіосистему Focal. Вона була розроблена спеціально для цієї машини.

Питання з запуском серійного виробництва поки що залишається відкритим, але деякі рішення і технології концепту e-Legend повинні з'явитися на автомобілях групи PSA.

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Джерело: autoexpress
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