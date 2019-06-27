Найдорожчий Ferrari 250 GTO визнали витвором мистецтва

Італійський суд постановив зарахувати Ferrari 250 GTO до витворів мистецтва. Це рішення означає, що модель не підлягає копіюванню.

Приводом для судового розгляду став позов, поданий Ferrari у комерційний суд Болоньї проти компанії Modena, яка мала наміри випускати репліки знаменитого 250 GTO.

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У судовій постанові йдеться про "особливі лінії кузова й естетичні елементи дизайну", які роблять цю модель "воістину культовою". У Ferrari у свою чергу зазначили, що рішення про визнання автомобіля витвором мистецтва було винесено вперше в країні.

Тепер жодна компанія не зможе копіювати вигляд Ferrari 250 GTO

Оригінальна модель була випущена обмеженим тиражем 36 примірників у період з 1962 по 1964 роки. Тоді купе коштувало близько 18 000 доларів, а за півстоліття ціна підскочила до десятків мільйонів.

На аукціоні за Ferrari 250 GTO віддають десятки мільйонів доларів

У 2018 році один із 36 автомобілів був пущений з молотка за рекордну, на той момент для аукціону, суму у 48,4 мільйона доларів, а ще одну машину придбали приватно за 80 мільйонів. Не виключено, що після рішення італійського суду в цінниках на 250 GTO з'явиться ще один нуль.

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