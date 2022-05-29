"Херсон, тримайся": воїни показали, як випалюють окупантів – відео

Щодня українські бійці наближають перемогу, а також за жодних обставин не готові віддавати ворогам ні шматочка нашої країни. Тому у південних областях також триває запекла боротьба з російськими окупантами.

Українські військові кожного дня борються за собою та незалежність нашої країни. Інколи це вдається зафіксувати на камеру, тож цього разу артилеристи з 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу показали, як винищують загарбників у південних областях. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Триває артилерійська війна, 28 бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі недолугі завойовники. Херсон, тримайся, ми поруч! Слава Україні! – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 29 травня російська армія втратила близько 30150 людей, 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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