Натівські гаубиці FH70 вже знищують ворогів: дивіться відео від ЗСУ

Українські військові продовжують оперативно навчатись використовувати нове озброєння, а гаубиці FH70 вже демонструють свою міць на полі бою!

ЗСУ активно використовують новенькі натівські гаубиці FH70, які Україна отримала від Італії. Після серії ефектних фото з артилерійською системою з'явилось і відео від Генштабу. Зауважимо, що саморухома 155-мм причіпна гаубиця "передає вітання" ворогам зі швидкістю до 6 пострілів за хвилину.

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FH 70 уже знищує ворога. Українські воїни швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, бо розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим – потужним та лютим звіром, готовим нищити ворога, що прийшов на рідну землю, – діляться у Генеральному штабі.

Відзначимо, що станом на 27 травня окупанти втратили 1322 одиниці танків, 3246 одиниць броньованих бойових машин та 623 артилерійські системи. Загальні втрати російської армії з 24 лютого мають такий вигляд:

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