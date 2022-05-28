Нацгвардієць на Київщині знайшов собі чотирилапого друга: зворушлива історія

У Національній гвардії України розповіли зворушливу історію військовослужбовця. Він під час боїв на Київському напрямку знайшов собаку. І тепер чотирилапий став його справжнім другом.

Собаку під час боїв на Київському напрямку знайшов боєць Нацгвардії з позивним "Ігнат". Про це розповідають на фейсбук-сторінці військового формування.

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Боєць розповідає, що знайду він виявив наприкінці березня. Тоді він спільно з побратимами захищав нашу Батьківщину на Київщині.

До нас під час обстрілів застрибнув в окоп пес, він був дуже наляканий. Після того песик постійно з нами, навіть коли я йду на позицію Фауст біля мене, чи коли пересуваємося на бронетехніці він також зверху з усіма, – каже боєць.

Ім'я вівчарці вибрали не випадково. Його назвали на честь протитанкового гранатомета "Panzerfaust".

Наразі, розказують хлопці, Фауст допомагає військовим під час боротьби з окупантами. Він тихенько сидить, спостерігає за тим, що навколо, а також сповіщає, коли бачить когось чужого.

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