Як встигати читати по одній книзі щотижня: дієві поради

Усі прагнуть читати більше книг, щоб розвиватись, мати хорошу пам'ять та корисно проводити час. Але дуже часто ми знаходимо безліч причин не робити цього: не має часу, не має коштів на хороші книги, немає нічого цікавого з новинок.

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Ці корисні поради допоможуть вам читати по одній книзі на тиждень:

1. Складіть план читання. Визначте книгу, з якою будете працювати. Це допоможе вам слідувати меті, так як у багатьох з нас список книг на читання поповнюється швидше, ніж тане.

2. Грамотно обирайте книгу. Беріться за те, що цікаво саме вам. Пам’ятайте про правило 50 сторінок, згідно з яким, якщо книга не цікава на початку, то навряд чи вона стане цікавою далі.

3. Поділ на невеликі кроки. Завдання прочитати товсту книгу за один тиждень може виглядати дещо страшно, діліть звичайну кількість сторінок на шість днів (один день – відпочинок для голови).

4. Спеціальний час. Головна перешкода для всіх подібних починань – постійний брак часу. Тому виділіть спеціальний час в своєму розпорядку, який буде призначений саме для читання.

5. Гнучкість графіку. Не кожна книга містить в собі 300 сторінок. Можуть бути й значно більші книги, здолати які за тиждень просто неможливо. В такому випадку компенсуйте відставання одним або декількома тоншими виданнями, залишаючись таким чином в руслі графіка без збитку для сприйняття прочитаного.

6. Читайте в будь-який вільний момент. Будьте готові прочитати декілька сторінок будь-якої хвилини. Не прагніть одержувати інформацію великими порціями.

7. Читайте те, що вам цікаво. Якщо ви займаєтеся улюбленою справою і дізнаєтеся нову інформацію на цікаву для вас тему, то процес читання проходить легко і непомітно. У цьому і полягає головний секрет!

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