Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Харківський батько на ковзанах став зіркою соцмереж: веселе відео

  • 2
Харківський батько на ковзанах став зіркою соцмереж: веселе відео - фото 1

У Харкові на відео зняли чоловіка, який під час ожеледиці на ковзанах гуляв з дитиною в колясці. За інформацією, прогулянка проходила у дворі будинку в Індустріальному районі міста.

Харківський батько на ковзанах вразив соцмережі, прогулюючись з дитиною в колясці біля власного будинку. Через ожеледицю на дорогах, він не розгубився, і надів на прогулянку з дитиною ковзани. Відео з участю креативного тата миттєво поширилося в соцмережах.

І ще: Блогерка замовила в інтернеті светр, але щось пішло не так (відео)

Відзначається, що тато, який, не дивлячись на ожеледь вирішив прогулятися з дитиною, виявився професійним хокеїстом. Деякі містяни в коментарях назвали батька "татом тижня". Але в основному жителі Харкова обурені, що тротуари зовсім не посипані, а люди публікують фото і відео "безкоштовних ковзанок".

Читайте також: Коли ведучий погоди працює з дому: кумедне відео

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
  • 13 грудня, 20:22
  • 1124
Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад
  • 12 грудня, 14:45
  • 128
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2711387
Загрузка...
Новини