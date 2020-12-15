Харківський батько на ковзанах став зіркою соцмереж: веселе відео

У Харкові на відео зняли чоловіка, який під час ожеледиці на ковзанах гуляв з дитиною в колясці. За інформацією, прогулянка проходила у дворі будинку в Індустріальному районі міста.

Харківський батько на ковзанах вразив соцмережі, прогулюючись з дитиною в колясці біля власного будинку. Через ожеледицю на дорогах, він не розгубився, і надів на прогулянку з дитиною ковзани. Відео з участю креативного тата миттєво поширилося в соцмережах.

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Відзначається, що тато, який, не дивлячись на ожеледь вирішив прогулятися з дитиною, виявився професійним хокеїстом. Деякі містяни в коментарях назвали батька "татом тижня". Але в основному жителі Харкова обурені, що тротуари зовсім не посипані, а люди публікують фото і відео "безкоштовних ковзанок".

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