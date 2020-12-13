Блогерка замовила в інтернеті светр, але щось пішло не так (відео)

Покупки в інтернеті інколи перетворюються у справжню лотерею, адже товар може зовсім не відповідати очікуванням. Так трапилось і з цією британкою, яка замовила светр, а отримала щось незрозуміле.

Тіктокерка з Лондона з ніком Nehaaa не підозрювала, що звичайна покупка з інтернету може стати темою для того, щоб зняти ролик. Дівчина замовила ніжно-рожевий светрик з подовженими рукавами, але отримала дещо зовсім інше. Тому поділилась своїми очікуваннями та реальністю у TikTok.

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"Я придбала светр у своєму звичайному розмірі...Але він як пончо з рукавами. А я думала, що це буде трикотажний джемпер, який я зможу носити з джинсами", – відзначила блогерка і яскраво показала, як виглядає покупка в магазині та у звичайному житті.

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