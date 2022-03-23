Харківські рятувальники розповіли зворушливу історію кролика Лакі

Українські рятувальники – справжні герої. Вони не лише рятують людей, а й братів наших менших. Так, у Харкові співробітники ДСНС розповіли зворушливу історію кролика Лакі.

Про вухастого Лакі розповів начальник караулу Дмитро Карімов. На його руках пухнастий почувається у максимальній безпеці.

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Він зазначив, що під час гасіння пожежі у центрі Харкова, внаслідок потрапляння ворожого снаряду, рятувальники знайшли кролика. Він був буквально по самі вуха у воді. Тож співробітники ДСНС винесли його та передали водію пожежно-рятувального автомобіля.

Оскільки на вулиці було прохолодно, то водій заховав Лакі під бушлат. Після цього ми повернулися з ним до підрозділу. Відтепер це наш улюбленець у підрозділі. Годуємо, організували йому місце для проживання, – зазначив він.

У ДСНС принагідно нагадали, що кожен відповідальний за того, кого приручив. Тож рятувальники попрохали не залишати своїх домашніх улюбленців, адже вони теж мають право прожити своє життя у безпеці та мирі.

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