Не пропустить жодної міни: Чернігівські піротехніки показали свого чотирилапого талісмана

Складно собі уявити піротехніків, які працюють без собаки. Але цей чотирилапий улюбленець особливий. І він, будьте обережні, може вкрасти ваше серденько.

Так, у телеграмі ДСНС показали справжнього талісмана Чернігівських піротехніків. Знайомтеся, це пес Патрон!

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Пес Патрон – чотирилапий талісман Чернігівських піротехніків

Що відомо про собаку:

Кличка: Патрон.

Патрон. Вік: 2 роки.

2 роки. Порода: Джек Рассел тер'єр.

Джек Рассел тер'єр. Окрас: білий з коричневим.

білий з коричневим. Звання: талісман Чернігівських піротехніків.

талісман Чернігівських піротехніків. За покликанням: душа службовців.

душа службовців. Улюблені смаколики: сир.



Собака постійно супроводжує піротехніків Собака постійно супроводжує піротехніків

У ДСНС розповідають, що собака завжди і всюди супроводжує Чернігівських піротехніків. А оскільки він полюбляє сир, то наші хлопці стараються його тішити улюбленими смаколиками.

Раніше ми розповідали, як службова собака послала російський корабель у відомому всім напрямку. Чотирилапа службовиця Вайріс на запитання, куди вирушає російський воєнний корабель, загавкала так, що ми всі все зрозуміли.

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