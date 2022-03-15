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війна

Не пропустить жодної міни: Чернігівські піротехніки показали свого чотирилапого талісмана

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Патрон – чотирилапий талісман Чернігівських піротехніків - фото 1
Патрон – чотирилапий талісман Чернігівських піротехніків

Складно собі уявити піротехніків, які працюють без собаки. Але цей чотирилапий улюбленець особливий. І він, будьте обережні, може вкрасти ваше серденько.

Так, у телеграмі ДСНС показали справжнього талісмана Чернігівських піротехніків. Знайомтеся, це пес Патрон!

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Пес Патрон – чотирилапий талісман Чернігівських піротехніків

Що відомо про собаку:

  • Кличка: Патрон.
  • Вік: 2 роки.
  • Порода: Джек Рассел тер'єр.
  • Окрас: білий з коричневим.
  • Звання: талісман Чернігівських піротехніків.
  • За покликанням: душа службовців.
  • Улюблені смаколики: сир.
Не пропустить жодної міни: Чернігівські піротехніки показали свого чотирилапого талісмана - фото 501013
Собака постійно супроводжує піротехніків

У ДСНС розповідають, що собака завжди і всюди супроводжує Чернігівських піротехніків. А оскільки він полюбляє сир, то наші хлопці стараються його тішити улюбленими смаколиками.

Раніше ми розповідали, як службова собака послала російський корабель у відомому всім напрямку. Чотирилапа службовиця Вайріс на запитання, куди вирушає російський воєнний корабель, загавкала так, що ми всі все зрозуміли.

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