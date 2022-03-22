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війна

Гвардійці розповіли зворушливу історію про пса Байрактара

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Пса назвали Байрактаром не просто так - фото 1
Пса назвали Байрактаром не просто так

У ці непрості часи надзвичайно важливо залишатися людьми. Що кожен українець і демонструє. Ми захищаємо не лише наших побратимів і посестер, а й братів наших менших.

Так у Національній гвардії України відбулося несподіване поповнення. До їхніх лав долучився пес, якого символічно назвали Байрактаром.

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Пес сам прибився до наших бійців

Бійці розповідають, що пес прибився до них у перший день, коли вони почали облаштовувати свої позиції. Так він і залишився з ними. Тварини, кажуть у Нацгвардії, знають, що з ними легше перемагати ворога на війні.

Чому назвали Байрактар? Бо це наша головна зброя, – сміються хлопці. – Він перший "ловить фішку" та вказує нам на можливу небезпеку. Як і ми, несе службу цілодобово.

Гвардійці розповіли зворушливу історію про пса Байрактара - фото 501491

Бійці підкреслюють, що тварини на передовій – не лише такий собі антистрес. Вони ще й додаткова пара вух і очей. Тож вони добряче допомагають нашим боротися з ворогами.

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