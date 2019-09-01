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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Хакери зламали аккаунт директора Twitter

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Акаунт Джека Дорсі зламали за лічені хвилини - фото 1
Акаунт Джека Дорсі зламали за лічені хвилини / gettyimages

Від імені виконавчого директора компанії Twitter Джека Дорсі зловмисники поширювали расистські й антисемітські висловлювання. Пізніше виявилося, що хакери отримали доступ до його акаунту й вирішили дещо заплямувати репутацію Дорсі.

Хакерська атака тривала протягом 15 хвилин. За цей час зломщики встигли скомпрометувати Дорсі агресивними висловлюваннями на адресу афроамериканців і відсилання до Голокосту. Серед фейкових повідомлень були як твіти зі сторінки виконавчого директора, так і ретвіти з інших акаунтів.

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Відповідальність за злом взяла на себе анонімна група "Chuckling Squad" ("Хихикаючий загін"). Ця ж група відповідала за злом Twitter таких блогерів, як Джеймс Чарльз і Дезмонд Амофа.

Зловмисники отримали доступ до акаунту через номер мобільного телефона - фото 351559

Реакція на дії хакерів була негайною. Служба комунікацій Twitter повідомила користувачів про подію та пізніше пояснила ситуацію. Як з'ясувалося, хакери отримали доступ до профілю через номер мобільного телефону Дорсі. Для цього вони могли підкупити або ввести в оману співробітників техпідтримки. Зловмисники перенесли телефонний номер Дорсі на іншу SIM-карту, а потім відправляли текстові повідомлення безпосередньо в обліковий запис, минаючи аутентифікацію через мобільний додаток.

Наразі доступ повернутий власникові облікового запису, а всі неполіткоректні висловлювання видалені.

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Джерело: BBC
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