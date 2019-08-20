Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Чи зможуть хакери підслуховувати паролі через клавіатуру

  • 7
Як хакери викрадають дані через клавіатуру - фото 1
Як хакери викрадають дані через клавіатуру

Сучасні технології підкинули кіберзловмисникам нові можливості викрадати персональну інформацію. Учені вважають, що сьогодні хакери здатні не просто побачити ваші паролі, а й підслухати їх. Як це вдається – читайте далі.

Дослідники з Південного методистського університету в Техасі з'ясували, що хакери можуть викрадати важливі дані навіть через звуки клавіатури.

І ще: Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати

Хакери можуть встановити пароль користувача завдяки простому прослуховуванню звуку набору тексту на клавіатурі, – зазначають вона.

Хакери через клавіатуру крадуть паролі - фото 348914
Хакери через клавіатуру крадуть паролі

Якщо ж ви вважаєте, що шумне приміщення може вас врятувати, то ви помиляєтесь. Виявилось, що новий спосіб має таку високу ефективність, що може визначати паролі навіть тоді, коли кілька людей водночас набираються текст.

Річ у тому, що технологія проводить аналіз звукових частот, який дозволяє відтворити набір тексту та його порядок. Тому хакери зможуть не лише скористатись паролями, а й дізнаватись деталі листувань та майже всіх дій з пристроєм. Щоправда, потенційним зловмисникам доведеться розбиратись з поверхнею стола, на якій є ноутбук чи комп'ютер, адже саме вона може змінювати звуки.

Вплинути на дії хакерів може поверхня столів - фото 348916
Вплинути на дії хакерів може поверхня столів

Читайте також: Відкрита приватність: Facebook підслуховував розмови користувачів

Джерело: Укрінформ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 704
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 183
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1697094
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гаджети