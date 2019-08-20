Чи зможуть хакери підслуховувати паролі через клавіатуру

Сучасні технології підкинули кіберзловмисникам нові можливості викрадати персональну інформацію. Учені вважають, що сьогодні хакери здатні не просто побачити ваші паролі, а й підслухати їх. Як це вдається – читайте далі.

Дослідники з Південного методистського університету в Техасі з'ясували, що хакери можуть викрадати важливі дані навіть через звуки клавіатури.

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Хакери можуть встановити пароль користувача завдяки простому прослуховуванню звуку набору тексту на клавіатурі, – зазначають вона.

Хакери через клавіатуру крадуть паролі

Якщо ж ви вважаєте, що шумне приміщення може вас врятувати, то ви помиляєтесь. Виявилось, що новий спосіб має таку високу ефективність, що може визначати паролі навіть тоді, коли кілька людей водночас набираються текст.

Річ у тому, що технологія проводить аналіз звукових частот, який дозволяє відтворити набір тексту та його порядок. Тому хакери зможуть не лише скористатись паролями, а й дізнаватись деталі листувань та майже всіх дій з пристроєм. Щоправда, потенційним зловмисникам доведеться розбиратись з поверхнею стола, на якій є ноутбук чи комп'ютер, адже саме вона може змінювати звуки.

Вплинути на дії хакерів може поверхня столів

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