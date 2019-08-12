Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Хакери зламали FaceID iPhone за 2 хвилини

  • 5
Хакери зламали FaceID iPhone - фото 1
Хакери зламали FaceID iPhone / digitaltrends

Хакери показали, як вони можуть обдурити систему блокування екрану FaceID в iPhone на конференції з кіберзахисту Black Hat в Лас-Вегасі. Такий прийом можна використовувати, якщо власник смартфона спить або без свідомості.

Річ у тому, що система FaceID не проводить 3D-сканування очей власника смартфона, якщо виявляє, що він в окулярах. В такому випадку технологія шукає тільки область ока у вигляді білої точки.

І ще: ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році

FaceID можна обманути, коли людина спить - фото 346957
FaceID можна обманути, коли людина спить

Знаючи це, розробники створили кілька окулярів з білою крапкою по центру для FaceID, що і дозволило обійти блокування. Правда така нехитрий виверт все одно передбачає, що окуляри носитиме власник смартфона, оскільки FaceID враховує й інші риси обличчя. Цю прогалину в безпеці iPhone можна використовувати, якщо власник смартфона спить або є без свідомості.

Сканування в режимі реального часу стало ахіллесовою п'ятою безпеки біометричної аутентифікації. Воно призначене лише для перевірки того, чи є отримана біометрія фактичним виміром власника, який повинен бути присутнім під час сканування, – говорили розробники.

Це означає, що подібні системи можуть бути вразливими до підробок або повного копіювання збережених в них біометричних даних про власника.

Читайте також: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Джерело: forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3709
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1174
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1676462
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони