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MELOVIN – Ти: новий захопливий кліп з Королевою України підкорює мережу

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Прем'єра кліпу MELOVIN – Ти: - фото 1
Прем'єра кліпу MELOVIN – Ти:

Популярний співак MELOVIN потішив шанувальників новим кліпом на україномовну пісню "Ти" у стилі шпигунських фільмів. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Український співак Костя Бочаров, більш відомий як MELOVIN, випустив відеороботу на запальну пісню "Ти", яка вже встигла стати хітом. Захопливий кліп демонструє справжню історію аферистів, де пару виконавцю склала Королева України 2018 Яна Лауринайчуте. Ігри в покер, спокуса, зброя та обман – все це у новому відео від MELOVIN.

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Дивитися онлайн новий кліп MELOVIN – Ти:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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