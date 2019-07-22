Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа

Популярна музика не стоїть на місці, а кожного тижня у світі виходить все більше хітів! Будь у тренді та насолоджуйся літнім плейлистом від Радіо МАКСИМУМ, де ти знайдеш найкрутіші нові пісні липня.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хіти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Charli XCX & Christine and the Queens - Gone [Official Video]

Hayley Kiyoko - I Wish [Official Video]

Ellie Goulding, Juice WRLD - Hate Me

Bishop Briggs - Champion

Jeremy Renner - "Nomad" Official Lyric Video

Easy Life - Earth (Official Video)

Hazey Eyes - Emotion (feat. Panama)

MAX - Acid Dreams (Official Audio)

Christopher - Real Life (Offcial Music Video)

Marshmello & Kane Brown - One Thing Right (Official Music Video)

Madonna - Batuka (Official Music Video)

Sam Smith - How Do You Sleep? (Official Video)

MOOD 4 EVA

Katy Perry - Never Really Over (Lyric Video)

Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil (Official Video)

RITUAL, Emily Warren - Using

Charlotte Lawrence - Why Do You Love Me (Official Video)

Felix Jaehn - Love On Myself ft. Calum Scott

Tujamo - Getting Money (feat. 808Charmer) [Official Music Video]

Michael Calfan - Wild Game (feat. Monique Lawz) [Official Lyric Video]

Palm Trees - Moi Lolita (feat. OT) [Official Lyric Video]

Daddy's Groove & Marc Vedo - Feel It (Official Music Video)

EBEN - Plastic Angels [Official Audio]

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