Хайді Клум опублікувала серію романтичних фото з молодим бойфрендом

Німецька супермодель Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію чорно-білих селфі з бойфрендом, гітаристом групи Tokio Hotel Томом Каулітцем.

На романтичних кадрах 45-річна зірка і 29-річний німецький музикант виглядають щасливими і весело сміються. Знімки Клум супроводила смайликами з сердечками і поцілунками, висловивши свої почуття по відношенню до молодого бойфренда.

І ще: Кім Кардашян розбурхала мережу новим фото

Клум також опублікувала селфі з Томом і його братом-близнюком Біллом – вокалістом Tokio Hotel. Цей знімок також був опублікований на особистій сторінці Білла в Instagram.

Читайте також: Це занадто: Беллу Хадід у купальнику розкритикували фанати