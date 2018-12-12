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Хайді Клум опублікувала серію романтичних фото з молодим бойфрендом

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Хайді Клум опублікувала серію романтичних фото з молодим бойфрендом - фото 1

Німецька супермодель Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію чорно-білих селфі з бойфрендом, гітаристом групи Tokio Hotel Томом Каулітцем.

На романтичних кадрах 45-річна зірка і 29-річний німецький музикант виглядають щасливими і весело сміються. Знімки Клум супроводила смайликами з сердечками і поцілунками, висловивши свої почуття по відношенню до молодого бойфренда.

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Клум також опублікувала селфі з Томом і його братом-близнюком Біллом – вокалістом Tokio Hotel. Цей знімок також був опублікований на особистій сторінці Білла в Instagram.

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