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HackCorona in Ukraine: Мінцифри оголосив конкурс IT-проєктів з крутим призовим фондом
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Міністерство цифрової трансформації України офіційно оголосило конкурс #HackCorona in Ukraine. Це національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшать життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.
Призовий фонд конкурсу #HackCorona in Ukraine – 4 мільйони гривень.
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Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об'єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати, – говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Учасники конкурсу можуть подавати проєкти за такими напрямками:
- Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19.
- Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину.
- Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.
- Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.
Проєкти за вказаним напрямком можуть бути як абсолютно новими продуктами, так і пропозиціями щодо вдосконалення наявних рішень.
Найкращі ідеї отримають фінансування на їх реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців чекає менторська підтримка при реалізації проєкту. Заявки на участь в конкурсі #HackCorona in Ukraine приймаються до 6 квітня. Надіслати свою ідею можна за цим посиланням.
9 квітня члени журі оберуть переможців серед усіх учасників конкурсу. Основними критеріями при відборі проєктів стануть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку й актуальність. Проєкти повинні демонструвати справжній соціальний ефект для громадян або бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда повинна чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку і можливість масштабування на всю країну.
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