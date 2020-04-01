HackCorona in Ukraine: Мінцифри оголосив конкурс IT-проєктів з крутим призовим фондом

Міністерство цифрової трансформації України офіційно оголосило конкурс #HackCorona in Ukraine. Це національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшать життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Призовий фонд конкурсу #HackCorona in Ukraine – 4 мільйони гривень.

До теми: Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці

Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об'єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати, – говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасники конкурсу можуть подавати проєкти за такими напрямками:

Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19.

Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19. Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину.

Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину. Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.

Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян. Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Конкурсні проєкти можна подавати до 6 квітня

Проєкти за вказаним напрямком можуть бути як абсолютно новими продуктами, так і пропозиціями щодо вдосконалення наявних рішень.

Найкращі ідеї отримають фінансування на їх реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців чекає менторська підтримка при реалізації проєкту. Заявки на участь в конкурсі #HackCorona in Ukraine приймаються до 6 квітня. Надіслати свою ідею можна за цим посиланням.

9 квітня члени журі оберуть переможців серед усіх учасників конкурсу. Основними критеріями при відборі проєктів стануть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку й актуальність. Проєкти повинні демонструвати справжній соціальний ефект для громадян або бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда повинна чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку і можливість масштабування на всю країну.

Читайте також: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією