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Карантин Коронавірус

HackCorona in Ukraine: Мінцифри оголосив конкурс IT-проєктів з крутим призовим фондом

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Призовий фонд конкурсу – 4 мільйони гривень - фото 1
Призовий фонд конкурсу – 4 мільйони гривень

Міністерство цифрової трансформації України офіційно оголосило конкурс #HackCorona in Ukraine. Це національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшать життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Призовий фонд конкурсу #HackCorona in Ukraine – 4 мільйони гривень.

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Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об'єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати, – говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасники конкурсу можуть подавати проєкти за такими напрямками:

  • Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19.
  • Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину.
  • Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.
  • Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.
Конкурсні проєкти можна подавати до 6 квітня - фото 395611
Конкурсні проєкти можна подавати до 6 квітня

Проєкти за вказаним напрямком можуть бути як абсолютно новими продуктами, так і пропозиціями щодо вдосконалення наявних рішень.

Найкращі ідеї отримають фінансування на їх реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців чекає менторська підтримка при реалізації проєкту. Заявки на участь в конкурсі #HackCorona in Ukraine приймаються до 6 квітня. Надіслати свою ідею можна за цим посиланням.

9 квітня члени журі оберуть переможців серед усіх учасників конкурсу. Основними критеріями при відборі проєктів стануть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку й актуальність. Проєкти повинні демонструвати справжній соціальний ефект для громадян або бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда повинна чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку і можливість масштабування на всю країну.

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Джерело: The Digital
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