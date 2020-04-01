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Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці
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Кабінет міністрів вирішив посилити карантинні заходи, які мають запобігти поширенню коронавірусу в Україні. Дізнайтесь, які нові заборони та обмеження вводять в усіх регіонах.
Зважаючи на зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні більше, ніж на 10% щодня, а також беручи до уваги міжнародний досвід, уряд вирішив запровадити жорсткіші обмеження на всій території.
До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі
На засіданні 1 квітня міністри підтримали внесення змін до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", але з умовою доопрацювання впродовж доби та з урахуванням усіх правок та пропозицій омбудсмена Людмили Денісової. Остаточно нова редакція постанови буде схвалена 2 квітня.
Так, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року, в Україні буде заборонено:
- перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
Деякі заходи вже введені в деяких регіонах, але тепер стануть обов'язковими для всіх українців.
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