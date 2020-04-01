Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці

Кабінет міністрів вирішив посилити карантинні заходи, які мають запобігти поширенню коронавірусу в Україні. Дізнайтесь, які нові заборони та обмеження вводять в усіх регіонах.

Зважаючи на зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні більше, ніж на 10% щодня, а також беручи до уваги міжнародний досвід, уряд вирішив запровадити жорсткіші обмеження на всій території.

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі

На засіданні 1 квітня міністри підтримали внесення змін до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", але з умовою доопрацювання впродовж доби та з урахуванням усіх правок та пропозицій омбудсмена Людмили Денісової. Остаточно нова редакція постанови буде схвалена 2 квітня.

Так, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року, в Україні буде заборонено:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи , крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років , без супроводу повнолітніх;

, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку , лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Деякі заходи вже введені в деяких регіонах, але тепер стануть обов'язковими для всіх українців.

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