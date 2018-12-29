Х-фактор 9 сезон 18 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 29-12-2018

На каналі СТБ триває останній прямий ефір шоу Х-фактор 2018. У новий 9 сезон шоу пройшли 13 учасників, але до шостого випуску потрапили тільки двоє фіналістів. Дивіться онлайн-трансляцію та не пропустіть головну інтригу вокального шоу.

У шостий прямий ефір шоу Х-фактор 9 пройшли два фіналіста. Так, за перемогу змагаються Діма Волканов (категорія "Хлопці", Андрій Данилко) та гурт ZBSband (категорія "Колективи", Настя Каменських).

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У шостому прямому ефірі Х-фактор 9 крім фіналістів ви побачите всіх учасників 9 сезону вокального шоу, які пройшли у прямі ефіри проекту. Вони виконають найкращі свої номери, що обов'язково зробить вечір незабутнім.

Дивіться відео виступів усіх учасників та підтримуйте своїх фаворитів!

Трансляція шоу Х фактор 9 сезон 18 випуск – дивитися онлайн прямий ефір від 29-12-2018:

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