Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018

П'ятий прямий ефір проекту Х-фактор 9 відбувся 22 грудня. За результатами глядацького та суддівського голосування шоу покинули одразу два виконавці. Дізнайтеся, хто саме пішов!

На телеканалі СТБ завершився п'ятий прямий ефір 9 сезону шоу Х-фактор. Четверо найкращих вокалістів 2018 року знову виступили на величезній сцені вокального проекту, однак до фіналу пройшли не всі.

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За новими правилами, шоу за крок до суперфіналу мали покинути одразу двоє виконавців. Після оголошення результатів голосування до наступного прямого ефіру вийшли ZBS Band (тренер Настя Каменських) і Діма Волканов (тренер Андрій Данилко).

Дивіться виступи ZBS Band у п'ятому прямому ефірі:

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Дивіться виступи Діми Волканова у п'ятому прямому ефірі:

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На жаль, проект за крок до суперфіналу покинули Ольга Жмуріна (тренер Олег Винник) і Марк Савін (тренер Дмитро Шуров).

Погоджуєтесь з таким рішенням?

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