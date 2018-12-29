Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото

29 грудня відбувся фінал шоу Х-фактор 9, за перемогу у якому боролися Дмитро Волканов та ZBSband. У вокальній битві виграли підопічні Насті Каменських. До вашої уваги біографія нових зірок!

На телеканалі СТБ завершився 9 сезон шоу Х-фактор. Нагадаємо, у прямі ефіри було відібрано 13 учасників і лише двоє найсильніших вокалістів потрапили у фінал проекту. В останньому прямому ефірі за перемогу боролися Дмитро Волканов з категорії "Хлопців", тренером якої був Андрій Данилко та гурт ZBSband під егідою Насті Каменських.

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Так, за результатами глядацього голосування перемогу виборов гурт ZBSband. Переможець отримає професійну підтримку від каналу СТБ на суму в 1 мільйон гривень: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

Біографія гурту ZBSband

Буйлук Богдан

Вік: 24 роки;

24 роки; Рідне місто: Київ;

Київ; Знак зодіаку: Телець;

Телець; Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно).

Відомо, що Богдан уже мав досвід виступу на сцені ще до шоу Х-фактор, щоправда трішки в іншому напрямку – хлопець працює актором в театрі "Золоті Ворота". Є справжнім поціновувачем кіно і музики. Богдан Буйлук очікував, що проект допоможе відкрити йому нові грані в собі та реалізуватися у музиці.

Онищенко Владислав

Вік: 24 роки;

24 роки; Рідне місто: Київ;

Київ; Знак зодіаку: Ваги;

Ваги; Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно).

Як і Богдан, Владислав також широко розвинена творча особистіть. Хлопець знімається в кіно і серіалах, захоплюється музикою, пише пісні та вірші. У Х-фактор Владислав прийшов для того, щоб перевірити свої сили та поділитися з суспільством своїми почуттями і переживаннями через музику.

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