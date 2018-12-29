Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото

  • 152
ZBSband - переможеці Х-фактор 9 сезон - фото 1
ZBSband - переможеці Х-фактор 9 сезон

29 грудня відбувся фінал шоу Х-фактор 9, за перемогу у якому боролися Дмитро Волканов та ZBSband. У вокальній битві виграли підопічні Насті Каменських. До вашої уваги біографія нових зірок!

На телеканалі СТБ завершився 9 сезон шоу Х-фактор. Нагадаємо, у прямі ефіри було відібрано 13 учасників і лише двоє найсильніших вокалістів потрапили у фінал проекту. В останньому прямому ефірі за перемогу боролися Дмитро Волканов з категорії "Хлопців", тренером якої був Андрій Данилко та гурт ZBSband під егідою Насті Каменських.

І ще: Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу

Так, за результатами глядацього голосування перемогу виборов гурт ZBSband. Переможець отримає професійну підтримку від каналу СТБ на суму в 1 мільйон гривень: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

Біографія гурту ZBSband

Буйлук Богдан

  • Вік: 24 роки;
  • Рідне місто: Київ;
  • Знак зодіаку: Телець;
  • Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно).

Відомо, що Богдан уже мав досвід виступу на сцені ще до шоу Х-фактор, щоправда трішки в іншому напрямку – хлопець працює актором в театрі "Золоті Ворота". Є справжнім поціновувачем кіно і музики. Богдан Буйлук очікував, що проект допоможе відкрити йому нові грані в собі та реалізуватися у музиці.

Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298473
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298472
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298471
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298470
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298469

Онищенко Владислав

  • Вік: 24 роки;
  • Рідне місто: Київ;
  • Знак зодіаку: Ваги;
  • Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно).

Як і Богдан, Владислав також широко розвинена творча особистіть. Хлопець знімається в кіно і серіалах, захоплюється музикою, пише пісні та вірші. У Х-фактор Владислав прийшов для того, щоб перевірити свої сили та поділитися з суспільством своїми почуттями і переживаннями через музику.

Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298475
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298478
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298476
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298477
Переможець Х-фактор 9 – гурт ZBSband: біографія і фото - фото 298474

Читайте також: Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28 грудня, 19:00
  • 1562
Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
  • 26 грудня, 14:21
  • 1816
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 953091
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз