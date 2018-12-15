Х-фактор 9 сезон 16 випуск: дивитися онлайн четвертий прямий ефір

На каналі СТБ стартували прямі ефіри шоу Х-фактор 2018. У 9 сезон пройшли 13 учасників, однак переможе тільки один із них. Дивіться онлайн-трансляцію проекту та підтримуйте свого фаворита!

9 сезон вокального шоу Х-фактор здивував глядачів жорсткими правилами. Тепер кожного прямого ефіру проект покидатимуть одразу два учасники. Кому ж не пощастить – вирішують глядачі та суддівська четвірка: Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (Pianoбой) і Андрій Данилко.

Дізнайтеся, хто покинув шоу в третьому прямому ефірі

Темою четвертого прямого ефіру Х-фактор 9 сезон стануть танцювальні хіти. Також всі учасники отримають завдання від своїх суперників. Дивіться відео виступів усіх учасників та підтримуйте своїх фаворитів!

Онлайн-трансляція шоу Х фактор 9 сезон 16 випуск – дивитися онлайн прямий ефір від 15-12-2018:

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