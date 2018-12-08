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Х-фактор 9: хто покинув шоу в третьому прямому ефірі від 8-12-2018
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Третій прямий ефір проекту Х-фактор 9 відбувся 8 грудня. За результатами глядацького та суддівського голосування шоу покинули одразу два виконавці. Дізнайтеся, хто саме пішов!
На телеканалі СТБ завершився третій прямий ефір 9 сезону шоу Х-фактор. 8 найкращих вокалістів 2018 року знову виступили на величезній сцені вокального проекту, однак у наступний раунд пройшли не всі.
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За новими правилами, шоу мали покинути одразу двоє виконавців. Після оголошення результатів голосування у номінацію потрапили Ольга Жмуріна (тренер Олег Винник), PALINA (тренер Олег Винник) та Іван Іщенко (тренер Андрій Данилко).
Їм довелося виконати пісню за життя. Після запеклої боротьби судді вирішили, що проект назавжди покидають PALINA та Іван Іщенко. Таким було рішення Насті Каменських та інших тренерів!
Відео додається
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