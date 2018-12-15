Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018

Четвертий прямий ефір проекту Х-фактор 9 відбувся 15 грудня. За результатами глядацького та суддівського голосування шоу покинули одразу два виконавці. Дізнайтеся, хто саме пішов!

На телеканалі СТБ завершився четвертий прямий ефір 9 сезону шоу Х-фактор. 6 найкращих вокалістів 2018 року знову виступили на величезній сцені вокального проекту, однак у наступний раунд пройшли не всі.

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За новими правилами, шоу мали покинути одразу двоє виконавців. Після оголошення результатів голосування у номінацію потрапили Ольга Жмуріна (тренер Олег Винник), Duke Time​ (тренер Настя Каменських) та Петро Гарасимів (тренер Андрій Данилко).

Їм довелося виконати пісню за життя. Після запеклої боротьби судді вирішили, що проект назавжди покидають Duke Time та Петро Гарасимів. Вирішальне слово сказав Pianoбой.

Погоджуєтесь з таким рішенням?

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