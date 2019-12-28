Х-фактор 10 сезон ФІНАЛ: дивитися онлайн 16 випуск від 28 грудня 2019

Ювілейний 10 сезон шоу Х-фактор завершився! У суперфінал вокального проєкту пройшли найсильніші виконавці 2019 року, які й змагаються за перемогу. Дивіться онлайн прямий ефір та дізнайтесь, хто ж переміг!

Фіналістами шоу Х-фактор 10 стали два найкращі виконавці сезону: підопічний Олі Полякової – Георгій Колдун, а також Еліна Іващенко з команди Ігоря Кондратюка, яка прагне вперше в історії українського Х-фактора принести перемогу категорії "Дівчата".

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Гала-концерт 28 грудня ювілейного сезону зібрав найпопулярніших зірок української сцени. Фінал музичного шоу буде грандіозним! До того, як ведуча Даша Трегубова оголосить ім'я переможця, на вас чекає яскраве свято музики і творчості. Крім фіналістів, на сцені Х-фактор 2019 виступить MONATIK, гурт Антитіла, ALEKSEEV, alyona alyona, Вєрка Сердючка, Джамала та інші селебріті. Відкриє вечір неперевершена Тіна Кароль.

Трансляція Х фактор 10 сезон ФІНАЛ – дивитися онлайн прямий ефір

На сцену Х-фактора також повернуться всі ваші улюблені учасники сезону. Після проєкту життя не закінчується, і ті, хто покинув шоу, продовжують творити й далі. Їхній творчий шлях тільки починається! Ви знову побачите Машу Стопник і Антона Вельбоя, які вибули в четвертому прямому ефірі, а також інших виконавців.

Але найбільш хвилююче запитання прямого ефіру – це ім'я переможця. Еліна Іващенко і Георгій Колдун невпинно репетирували, працювали над помилками і намагалися стати найкращою версією себе, щоб потрапити у фінал проєкту. На кожному кроці їх підтримували наставники – Ігор Кондратюк та Ольга Полякова. Для суддів фінал Х-фактора – це теж хвилюючий момент, адже для наставника немає більшого приводу для гордості, ніж допомогти вирости новому артисту! Хто ж проявить себе краще – дізнайтесь просто зараз!

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