Переможець Мастер Шеф 9 сезон – Сергій Денисов: біографія і фото

На каналі СТБ завершився 9 сезон проєкту Мастер Шеф. У фінальному випуску зійшлися Сергій Денисов, Лілія Сорокіна і Руслан Лучков, однак виграв у шоу саме Сергій Денисов. Дізнайтеся біографію переможця!

Під час суперфіналу учасники приготували три найкращі страви свого життя: закуску, основну страву і десерт. Судді чекали на цікаві небанальні страви, в яких би відображалися всі знання і вміння, набуті на проєкті.

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За результатами суперфіналу, найкращим кухарем 9 сезону проєкту став Сергій Денисов. Талановитий хлопець отримав пів мільйона гривень, втіливши у життя одну зі своїх цілей.

Біографія Сергія Денисова

Місце проживання: Донецьк

Донецьк Вік: 26 років

26 років Сім'я: холостяк

холостяк Улюблена страва: харчо і хачапурі

Сергій родом з Батумі, але вважає Україну своєю Батьківщиною. Хлопець працював менеджером в ресторані, був приватним підприємцем, але серце завжди тягнуло до кулінарії. МастерШеф для Сергія став справжньою авантюрою. Перед ним був важкий вибір: нова прибуткова справа або ж піти на кастинг і втратити все.

Сергій завжди мріяв про можливість потрапити на навчання в кулінарну школу Le Cordon Bleu. Хлопець був готовий старанно працювати і дивувати смачними шедеврами заради перемоги і можливості втілити бажане в реальність. І недарма!

Так, переможець отримав 500 000 гривень, курс в легендарній школі Le Cordon Bleu і кубок МастерШеф.

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