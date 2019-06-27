Х-фактор 10 сезон: дата прем'єри і нові судді вокального шоу 2019

Уже незабаром стартує ювілейний 10 сезон шоу "Х-фактор". Творці проекту вже оголосили зірок, які посядуть тренерські місця. Нові судді вас здивують, адже серед них – закордонний співак зі світовим іменем. Дізнайтеся, хто ж це!

Дата прем'єри. "Х-фактор" 10 стартує на каналі СТБ вже 14 вересня 2019 року. Організатори шоу запевняють, що новий сезон буде особливим в історії проєкту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок.

Це цікаво: Хто переміг у попередньому сезону Х-фактора

Судді "Х-фактора". Вперше тренерське крісло займе світова зірка, італійський тенор, який збирає найпрестижніші оперні зали світу, – Алессандро Сафіна. Компанію йому складуть українські зірки: поп-діва нашої сцени Оля Полякова, артист і композитор Андрій Данилко, а також суперпопулярна співачка NK | Настя Каменських.

Судді Х-фактор 10

Новою ведучою проєкту стане відома українська актриса та зірка ТБ Даша Трегубова.

"Цієї осені тут збереться найбільша кількість зірок за всю історію проєкту – артисти, в яких точно є свій х-фактор, що привів їх до успіху. Вперше етап кастингів українського "Х-фактор" перетвориться на зірковий челлендж – наша четвірка суддів отримала можливість передати своє місце за столом журі тим колегам з шоу-бізнесу, хто точно знає, який х-фактор необхідний для успішної музичної кар'єри. Ще більше зірок привітають проєкт теплими побажаннями та яскравими виступами під час прямих ефірів. А фінал, під час якого країна дізнається ім'я переможця десятого сезону, стане незабутнім передноворічним подарунком для всіх глядачів", – розкрила деталі керівник шоу Олена Романенко.

І ще: Слухайте нову проникливу пісню ONUKA – Zenit