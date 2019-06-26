На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі
-
- 35
Українська співачка ONUKA (Ната Жижченко) презентувала проникливу пісню Zenit. Прем'єру треку виконавиця присвятила Дня літнього рівнодення. Слухайте та насолоджуйтеся новинкою!
За словами артистки, історія синглу ZENIT розпочалась одразу після виходу альбому MOZAЇКА (2018), і за цей час композиція зазнала чимало трансформацій. Зокрема, змінювались аранжування, а на трек нанизувалися семпли з серії старовинних платівок "Троїста музика", які дідусь Нати Жижченко збирав у різних частинах України.
Це цікаво: Новий кліп Христина Соловій – Любий друг
У фінальній версії треку можна розчути чимало народних інструментів – цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. Вже вкотре участь у роботі над піснею гурту взяв дитячий хор. Насолоджуйтеся проникливою композицією, яка вразить вас до мурашок.
Слухати онлайн пісню ONUKA – Zenit:
ONUKA наголошує, що ZENIT – це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають і страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне.
Я воліла створити пісню — на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті, – поділилася Ната Жижченко.
Текст і слова пісні ZENIT
Там, де високі гори я вільно лечу
Там, де глибокі води я вільно пливу
Літаю в небі я вільно
Мелодія моя сильна
Вітер застигає, як сонце стає в зеніт
І я є я
Читайте також: Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
-
11:17Rihanna викликала фурор в мережі сміливим шкіряним нарядом
-
11:02BMW показала футуристичний концепт 600-сильного суперкара
-
10:49ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі
-
10:22Зеленський отримав першу зарплату на посту президента: названа сума
-
09:49Зірка Орла і решки постала у кардинально новому образі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:21У Києві встановили Залізний трон Сходу
-
08:50У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет
-
08:25В Японії створили робота-качку, який допомагатиме фермерам
-
07:55Футуризм і стиль: як виглядає новенька лінія метро в Амстердамі
-
07:34Дивіться ефектну гонку Tesla Model 3 проти "заряджених" Alfa Romeo, BMW і Mercedes-AMG
-
07:15Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше
- 25 червня
-
21:56Доступний обраним: керівник Facebook проїхався по Apple
-
21:3126 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:13Не відкладайте на завтра: як навчитися виконувати задачі негайно
-
20:46Як не отруїтися під час відпустки: дієві поради
-
20:24Понад тисяча конячок під капотом: трактор установив рекорд швидкості
-
19:51Науковці розповіли, як посилити задоволення під час сексу
-
19:23Найкращі поради для тих, хто не може рано прокинутися
-
19:21Де-мократія: Квартал 95 запускає нове шоу, де будуть висміювати Зеленського
-
18:52Для справжніх бороданів: представлено Xiaomi Mi Beard Trimmer
-
18:41Гороскоп на 26 червня 2019: Овнам і Ракам усміхнеться вдача
-
18:25Володимир Вернадський: біографія академіка, який зображений на новій банкноті 1000 гривень
-
18:11Навіть малі дози алкоголю порушують самоконтроль: дослідження
-
10:49ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі
-
09:21У Києві встановили Залізний трон Сходу
-
07:15Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше
- 25 червня
-
21:13Не відкладайте на завтра: як навчитися виконувати задачі негайно
-
19:23Найкращі поради для тих, хто не може рано прокинутися
-
16:23Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
-
14:10Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
-
12:14Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
-
11:26Які країни ПАРЄ проголосували "за" повернення Росії та що це означає для України
-
07:15Яку погоду чекати в Україні 25 червня
- 24 червня
-
21:42Що робити, якщо у вуха потрапила вода: актуальні поради
-
19:05Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять
-
17:47Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа
-
16:00Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото
-
11:59Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
-
10:41Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу
-
09:55Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
07:14Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня
- 23 червня
-
22:22Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
14:55Як підготуватись до понеділка: три прості поради
-
12:53Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка
-
10:27Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
-
08:55Експерти склали рейтинг якісних автомобілів