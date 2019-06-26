ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі

Українська співачка ONUKA (Ната Жижченко) презентувала проникливу пісню Zenit. Прем'єру треку виконавиця присвятила Дня літнього рівнодення. Слухайте та насолоджуйтеся новинкою!

За словами артистки, історія синглу ZENIT розпочалась одразу після виходу альбому MOZAЇКА (2018), і за цей час композиція зазнала чимало трансформацій. Зокрема, змінювались аранжування, а на трек нанизувалися семпли з серії старовинних платівок "Троїста музика", які дідусь Нати Жижченко збирав у різних частинах України.

Це цікаво: Новий кліп Христина Соловій – Любий друг

У фінальній версії треку можна розчути чимало народних інструментів – цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. Вже вкотре участь у роботі над піснею гурту взяв дитячий хор. Насолоджуйтеся проникливою композицією, яка вразить вас до мурашок.

Слухати онлайн пісню ONUKA – Zenit:

ONUKA наголошує, що ZENIT – це історія про іншу сторону похмурого, а часом і химерного світу. Коли сонце досягає свого зеніту, усі тіні навколо щезають і страхи людей ховаються. Навколишнє зупиняється щодня на мить, і в цій миті сховано прекрасне.

Я воліла створити пісню — на зразок старих українських веснянок. Легку, сонячну і життєствердну. Оспівати світ, у якому ми живемо, попри всі його вади та протиріччя. Зупиніться на хвилину. Знайдіть свій напрямок руху, коли сонце буде в зеніті, – поділилася Ната Жижченко.

Текст і слова пісні ZENIT

Там, де високі гори я вільно лечу

Там, де глибокі води я вільно пливу

Літаю в небі я вільно

Мелодія моя сильна

Вітер застигає, як сонце стає в зеніт

І я є я

Читайте також: Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста