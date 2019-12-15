Х-фактор 10 – хто покинув шоу у третьому прямому ефірі

14 грудня на каналі СТБ українцям показали третій прямий ефір вокального шоу Х-фактор 10. Учасники продовжили боротьбу за місце у проєкті. Але переконати суддів у своєму таланті змогли не всі. Дізнайтесь, кому довелося залишити шоу після третього прямого ефіру!

Найкращі 6 учасників 10 сезону вокального шоу Х-фактор у третьому прямому ефірі заспівали по дві пісні. Одна з них – знаменитий кінохіт, а друга та, з якою артист, на його думку, виглядає найбільш виграшно, щоб потрапити у фінал.

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Згідно з правилами, за результатами глядацького голосування в номінацію потрапили відразу троє учасників. Так, сьогодні найменше голосів телеглядачі віддали за Анну Іваницю, вона ж найпершою покинула проєкт у третьому випуску. А гурт "ROMAX" і Маша Стопник виконали пісню "за життя", після чого судді шоу вирішили, що піде далі Маша Стопник.

Таким чином, шоу Х-Фактор-10 в третьому прямому ефірі покинули Анна Іваниця та гурт "ROMAX".

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