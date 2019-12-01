Х-фактор 10 – хто покинув шоу у першому прямому ефірі

30 листопада на телеканалі СТБ показали перший прямий ефір популярного вокального шоу Х-фактор 10. Учасники змагалися за можливість продовжувати участь у проєкті. Втім, переконати суддів змогли не всі. Дізнайтесь, кому довелося покинути шоу по завершенні першого прямого ефіру!

У першому прямому ефірі популярного вокального шоу Х-фактор боролися 12 учасників. Кожен із них викладався на максимум, аби продовжити участь у проєкті. Втім, за результатами глядацького голосування чотирьом із них довелося покинути шоу!

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Відтак, за рішенням глядачів, проєкт покинув гурт "Чудові":

Також не продовжить участь у шоу Юрій Каналош:

Додому поїхала Юлія Бордунова:

Не побачили глядачі "Х-фактор" і у Людмилі Базелюк:

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