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Х-фактор 10 – хто покинув шоу у першому прямому ефірі

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Х-фактор покинули одразу чотири учасники - фото 1
Х-фактор покинули одразу чотири учасники

30 листопада на телеканалі СТБ показали перший прямий ефір популярного вокального шоу Х-фактор 10. Учасники змагалися за можливість продовжувати участь у проєкті. Втім, переконати суддів змогли не всі. Дізнайтесь, кому довелося покинути шоу по завершенні першого прямого ефіру!

У першому прямому ефірі популярного вокального шоу Х-фактор боролися 12 учасників. Кожен із них викладався на максимум, аби продовжити участь у проєкті. Втім, за результатами глядацького голосування чотирьом із них довелося покинути шоу!

До теми: Х-фактор 10: чи справді Андрій Данилко покинув шоу (відео)

Відтак, за рішенням глядачів, проєкт покинув гурт "Чудові":

Також не продовжить участь у шоу Юрій Каналош:

Додому поїхала Юлія Бордунова:

Не побачили глядачі "Х-фактор" і у Людмилі Базелюк:

Дивіться також: X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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