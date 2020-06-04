Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці

Сьогодні зірка Голлівуду Анджеліна Джолі святкує свій 45 день народження. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ пропонує вам для вечірнього перегляду 8 цікавих стрічок, які обов'язково треба побачити, навіть якщо ви – не фанат актриси.

Анджеліна Джолі не просто знаменита і неймовірно красива жінка, перш за все вона – блискуча актриса. Практично всі фільми з її участю увійшли в історію світового кінематографа.

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Перерване життя

Перша серйозна робота Анджеліни Джолі, яка затьмарила навіть Вайнону Райдер (для неї картина мала стати поверненням у світ кіно). Джолі за біографічну роль неприборканої бунтарки Лисиці Роув отримала свій третій "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США і "Оскар" за "Кращу жіночу роль другого плану". Всі критики аплодували Анджеліні Джолі.

Містер і місіс Сміт

Доленосні персонажі для виконавців головних ролей у фільмі: Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Саме на знімальному майданчику відбулося знайомство, яке привело до створення одного з найміцніших у минулому союзів в Голлівуді. За сюжетом головні герої фільму стомлені шлюбом, адже вони вже знають один про одного все. Але у кожного є свій секрет: вони обидва наймані вбивці.

Її серце

Політичний детектив, заснований на реальних подіях, про дружину журналіста Деніела Перла, на якого здійснюється напад в гарячій точці. Анджеліна Джолі грає Маріан Перл, яка кидається на пошуки чоловіка в Пакистан, намагається допомагати слідству і не губиться в чужій країні в центрі збройного конфлікту. За виконання ролі Джолі отримала хвилю негативних коментарів і звинувачення в блекфейсі.

Лара Крофт

Неймовірно касовий фільм, який заснований на популярній комп'ютерній грі Tomb Rider. Анджеліна чудово впоралася з пригодницькою роллю розкрадачки гробниць. Глядачів захоплювала її сексуальність і приголомшлива фізична форма (актриса сама виконала всі трюки). Однак не тільки через це фільм став переломним у житті Джолі: в ході натурних зйомок вона побувала в Камбоджі, де була вражена гуманітарною катастрофою країн третього світу.

Підміна

Історія Крістін Коллінз, яка прийшла в поліцію із заявою про викрадення її сина. Правда, жінка дуже швидко повертає свою дитину, але розуміє, що це зовсім не він. Замість допомоги Крістін отримує квиток в психіатричну лікарню. Клінт Іствуд, режисер картини, розповідає нам історію протистояння однієї жінки і цілого світу, який не вірить її словам. До речі, фільм заснований на реальних подіях.

Турист

Фільм не отримав культового статусу, хоч і користувався популярністю в рік свого виходу. Здається, він був створений для того, щоб глядачі просто милувалися красою Анджеліни: її героїня, яка, як здається на перший погляд, є аферисткою, насправді зовсім не та, ким здається, але в шикарних сукнях і на дорогих яхтах вона виглядає все одно чудово.

Солт

Ще один персонаж з надзвичайно сильним характером: агент ЦРУ Евелін Солт. Її власне агентство звинувачують у співпраці з російською розвідкою, тому Солт має зробити все можливе, щоб відновити своє добре ім'я. Цікаво, що Джолі могла б і не зіграти Евеліну Солт, адже з самого початку в сценарії був агент Едвін Солт, якого мав зіграти Том Круз!

Малефісента

Казка, яка змінює наше уявлення про традиційний сюжет про Білосніжку: зла відьма виявляється жертвою нещасного кохання. Попри те, що фільм був деякими критиками нещадно облаяним, навіть найбільш скептично налаштовані з них визнали, що Анджеліна Джолі в цій картині воістину чудова і навіть частково рятує ситуацію.

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