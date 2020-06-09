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Джонні Деппу – 57 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
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Цьогоріч 9 червня Джонні Депп святкує 57-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!
Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"
- Оригінальна назва: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
- Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика
- Країна: США
- Рік: 2003
- Тривалість: 143 хв
- Режисер: Гор Вербінскі
- Акторський склад: Джонні Депп, Орландо Блум, Кіра Найтлі, Джеффрі Раш, Джонатан Прайс, Джек Девенпорт
Сюжет. Коваль Вілл Тернер об'єднується з ексцентричним піратом Капітаном Джеком Горобцем, щоб врятувати свою любов, дочку губернатора, від колишніх піратських союзників Джека, які готові вбити кожного, хто до них потикнеться.
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Страх і огида в Лас-Вегасі
- Оригінальна назва: Fear and Loathing in Las Vegas
- Жанр: драма, чорна комедія
- Країна: США
- Рік: 1998
- Тривалість: 119 хв
- Режисер: Террі Гілліам
- Акторський склад: Джонні Депп, Бенісіо дель Торо
Сюжет. Це оповідь про галюциногенні нещастя спортивного сценариста Рауля Дюка та його самоанського адвоката, доктора Гонзо, у триденному турі з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Переїжджаючи по пустелі Мохаве по дорозі до міста Грін, герцог та його пурпурний пасажир помутніння поглинають наркотики, починаючи від кислоти до ефіру.
У темному-темному лісі
- Оригінальна назва: Into the Woods
- Жанр: пригоди, комедія, фентезі
- Країна: США
- Рік: 2014
- Тривалість: 125 хв
- Режисер: Роб Маршалл
- Акторський склад: Меріл Стріп, Емілі Блант, Джеймс Корден, Анна Кендрік, Кріс Пайн
Сюжет. Відьма змовляється дати важливі уроки різним персонажам популярних дитячих оповідань. Тут і Червона Шапочка, Попелюшка, Джек, Рапунцель та інші.
Аліса в Задзеркаллі
- Оригінальна назва: Alice Through the Looking Glass
- Жанр: пригоди, фентезі
- Країна: США
- Рік: 2016
- Тривалість: 113 хв
- Режисер: Джеймс Бобін
- Акторський склад: Міа Васіковська, Джонні Депп, Енн Гетевей, Гелена Бонем Картер
Сюжет. Це нова ефектна пригода від Діснея, в якій представлені незабутні герої з улюблених історій Льюїса Керролла. Аліса повертається у примхливий світ і подорожує назад у часі, щоб врятувати Божевільного Капелюшника.
Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда
- Оригінальна назва: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
- Жанр: фентезі, сімейний, пригоди
- Країна: США, Великобританія
- Рік: 2018
- Тривалість: 134 хв
- Режисер: Девід Єйтс
- Акторський склад: Едді Редмейн, Зої Кравіц, Езра Міллер, Джонні Депп, Джуд Лоу
Сюжет. Темний чарівник Геллерт Гріндельвальд був арештований МАКУСА (Магічним конгресом США) за допомогою Ньюта Скамандра. Але Гріндельвальд уникнув відплати й втік. Тепер він хоче зібрати всіх чарівників з чистою кров'ю, щоб панувати над усіма не магічними істотами.
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