Джонні Деппу – 57 років: 5 найкращих фільмів з іменинником

Цьогоріч 9 червня Джонні Депп святкує 57-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!

Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"

Оригінальна назва: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика

Країна: США

Рік: 2003

Тривалість: 143 хв

Режисер: Гор Вербінскі

Акторський склад: Джонні Депп, Орландо Блум, Кіра Найтлі, Джеффрі Раш, Джонатан Прайс, Джек Девенпорт

Сюжет. Коваль Вілл Тернер об'єднується з ексцентричним піратом Капітаном Джеком Горобцем, щоб врятувати свою любов, дочку губернатора, від колишніх піратських союзників Джека, які готові вбити кожного, хто до них потикнеться.

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Страх і огида в Лас-Вегасі

Оригінальна назва: Fear and Loathing in Las Vegas

Жанр: драма, чорна комедія

Країна: США

Рік: 1998

Тривалість: 119 хв

Режисер: Террі Гілліам

Акторський склад: Джонні Депп, Бенісіо дель Торо

Сюжет. Це оповідь про галюциногенні нещастя спортивного сценариста Рауля Дюка та його самоанського адвоката, доктора Гонзо, у триденному турі з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Переїжджаючи по пустелі Мохаве по дорозі до міста Грін, герцог та його пурпурний пасажир помутніння поглинають наркотики, починаючи від кислоти до ефіру.

У темному-темному лісі

Оригінальна назва: Into the Woods

Жанр: пригоди, комедія, фентезі

Країна: США

Рік: 2014

Тривалість: 125 хв

Режисер: Роб Маршалл

Акторський склад: Меріл Стріп, Емілі Блант, Джеймс Корден, Анна Кендрік, Кріс Пайн

Сюжет. Відьма змовляється дати важливі уроки різним персонажам популярних дитячих оповідань. Тут і Червона Шапочка, Попелюшка, Джек, Рапунцель та інші.

Аліса в Задзеркаллі

Оригінальна назва: Alice Through the Looking Glass

Жанр: пригоди, фентезі

Країна: США

Рік: 2016

Тривалість: 113 хв

Режисер: Джеймс Бобін

Акторський склад: Міа Васіковська, Джонні Депп, Енн Гетевей, Гелена Бонем Картер

Сюжет. Це нова ефектна пригода від Діснея, в якій представлені незабутні герої з улюблених історій Льюїса Керролла. Аліса повертається у примхливий світ і подорожує назад у часі, щоб врятувати Божевільного Капелюшника.

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда

Оригінальна назва: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Жанр: фентезі, сімейний, пригоди

Країна: США, Великобританія

Рік: 2018

Тривалість: 134 хв

Режисер: Девід Єйтс

Акторський склад: Едді Редмейн, Зої Кравіц, Езра Міллер, Джонні Депп, Джуд Лоу

Сюжет. Темний чарівник Геллерт Гріндельвальд був арештований МАКУСА (Магічним конгресом США) за допомогою Ньюта Скамандра. Але Гріндельвальд уникнув відплати й втік. Тепер він хоче зібрати всіх чарівників з чистою кров'ю, щоб панувати над усіма не магічними істотами.

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