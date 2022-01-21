На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гвінет Пелтроу випустила нову свічку: яким ароматом вона здивувала цього разу
-
- 57
Компанія Гвінет Пелтроу Goop випустила нову ароматичну свічку Hands Off My Vagina ("Руки геть від моєї вагіни"). Її мета – привернути увагу до проблем, пов'язаних з репродуктивними правами жінок.
Як повідомляє Independent, свічка була створена у колаборації з парфумером Heretic Дугласом Літтлом. Виріб містить у собі ноти кокосового молока, дамаської троянди, ванілі, кипариса хінокі та підсмаженого какао. Коштує вона 75 доларів.
Це цікаво: Гвінет Пелтроу запустила бренд прикрас, які вона рекламує топлес: спокусливі фото
Hands Off My Vagina буде випущена 22 січня на честь 49-ї річниці "Роу проти Уейда" – історичного рішення Верховного суду США, яке захищає право на аборт у країні. Компанія Goop заявила, що від продажу кожної свічки 25 доларів піде у фонд Американського союзу громадянських свобод.
Слово "вагіна" має величезну силу. Проте постійно виникає необхідність сказати: "Руки геть". Руки геть від наших вагін у будь-якому контексті, де їх не запрошують. Ваші репродуктивні органи, ваш вибір, – написала Пелтроу в інстаграмі.
Goop зазначає, що якщо закон Джейн Роу буде скасовано, то в Америці можливість зробити аборт опиниться під загрозою для жінок, транслюдей і всіх, хто може завагітніти.
"Половина штатів готова заборонити аборти для 36 мільйонів людей, а політики можуть спробувати заборонити аборти по всій країні, якщо у них буде така можливість", – уточнює компанія.
1 вересня в Техасі було прийнято найсуворіший у країні закон про аборти. Згідно з ним, забороняється переривати вагітність після шостого тижня. Крім того, приватні особи можуть подати до суду на людину, яка робить аборт, або того, хто їй допомагає.
Першу свічку під назвою This Smells Like My Vagina Пелтроу випустила у січні 2020 року. Пізніше компанія артистки представила свічку This Smells Like My Orgasm із запахом її оргазму.
Читайте також: Гвінет Пелтроу зайнялася випуском кави, яка не шкодитиме природі
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором