Гвінет Пелтроу випустила нову свічку: яким ароматом вона здивувала цього разу

Компанія Гвінет Пелтроу Goop випустила нову ароматичну свічку Hands Off My Vagina ("Руки геть від моєї вагіни"). Її мета – привернути увагу до проблем, пов'язаних з репродуктивними правами жінок.

Як повідомляє Independent, свічка була створена у колаборації з парфумером Heretic Дугласом Літтлом. Виріб містить у собі ноти кокосового молока, дамаської троянди, ванілі, кипариса хінокі та підсмаженого какао. Коштує вона 75 доларів.

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Hands Off My Vagina буде випущена 22 січня на честь 49-ї річниці "Роу проти Уейда" – історичного рішення Верховного суду США, яке захищає право на аборт у країні. Компанія Goop заявила, що від продажу кожної свічки 25 доларів піде у фонд Американського союзу громадянських свобод.

Слово "вагіна" має величезну силу. Проте постійно виникає необхідність сказати: "Руки геть". Руки геть від наших вагін у будь-якому контексті, де їх не запрошують. Ваші репродуктивні органи, ваш вибір, – написала Пелтроу в інстаграмі.

Goop зазначає, що якщо закон Джейн Роу буде скасовано, то в Америці можливість зробити аборт опиниться під загрозою для жінок, транслюдей і всіх, хто може завагітніти.

"Половина штатів готова заборонити аборти для 36 мільйонів людей, а політики можуть спробувати заборонити аборти по всій країні, якщо у них буде така можливість", – уточнює компанія.

1 вересня в Техасі було прийнято найсуворіший у країні закон про аборти. Згідно з ним, забороняється переривати вагітність після шостого тижня. Крім того, приватні особи можуть подати до суду на людину, яка робить аборт, або того, хто їй допомагає.

Першу свічку під назвою This Smells Like My Vagina Пелтроу випустила у січні 2020 року. Пізніше компанія артистки представила свічку This Smells Like My Orgasm із запахом її оргазму.

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