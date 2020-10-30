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Гвінет Пелтроу зайнялася випуском кави, яка не шкодитиме природі

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Гвінет Пелтроу тепер випускає каву - фото 1
Гвінет Пелтроу тепер випускає каву

Велнес-імперія Goop, заснована актрисою Гвінет Пелтроу, тепер продає каву. Це зерна арабіки, які не шкодять екології й отримані з дотриманням умов оплати праці та прав людини (а на кавових плантаціях ці норми часто порушені).

Арабіку поставляє Астрід Медіна, фермер, яка займається вирощуванням зерен у третьому поколінні в регіоні Толіма, Колумбія. У 2015 році вона отримала "кавовий" Оскар" – премію Cup of Excellence.

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Зерна обробляють у кав'ярні Common Room Roasters в Ньюпорт-Біч, Каліфорнія. Кава має смакові відтінки квітів персика і меду.

"Вона така гарна, – каже Гвінет. – Це найбільш насичена кава, з найкращим смаком, який ми тільки могли знайти. Астрід – неймовірна жінка-підприємниця, і я пишаюся тим, що підтримую її".

Гвінет Пелтроу зайнялася випуском кави, яка не шкодитиме природі - фото 432874

Бізнес Астрід – повністю стійкий і етичний. Крім того, вона одна з небагатьох жінок, які керують кавовими плантаціями: 70% підприємців у цій області – чоловіки.

Кава вже продається на сайті Goop. Упаковка обійдеться у $ 28.

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Джерело: Vogue
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