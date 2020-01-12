Гвінет Пелтроу продає свічку, яка пахне як її вагіна

Американська акторка Гвінет Пелтроу продає свічку під назвою "Це пахне як моя вагіна". На сайті актриси річ коштує 75 доларів.

Все почалося з жарту між Пелтроу і парфумером Дугласом Літтлом, коли вони разом працювали над свічкою. В один момент актриса заявила, що вийшов аромат, який нагадує їй запах власної вагіни. На цьому вирішили зупинитися і запускати продажу.

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Насправді у свічці суміш цитрусового бергамоту, герані, дамаської троянди і амбри. Творці стверджують, що поєднання вийшло кумедним, сексуальним і несподіваним.

"Ми провели пробний запуск і все розкупили за кілька годин", – говорить актриса. Зараз свічку можна попередньо замовити, обіцяють випустити нову партію.

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