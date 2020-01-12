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Гвінет Пелтроу продає свічку, яка пахне як її вагіна

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Гвінет Пелтроу продає свічку, яка пахне як її вагіна - фото 1

Американська акторка Гвінет Пелтроу продає свічку під назвою "Це пахне як моя вагіна". На сайті актриси річ коштує 75 доларів.

Все почалося з жарту між Пелтроу і парфумером Дугласом Літтлом, коли вони разом працювали над свічкою. В один момент актриса заявила, що вийшов аромат, який нагадує їй запах власної вагіни. На цьому вирішили зупинитися і запускати продажу.

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Гвінет Пелтроу продає свічку, яка пахне як її вагіна - фото 379300

Насправді у свічці суміш цитрусового бергамоту, герані, дамаської троянди і амбри. Творці стверджують, що поєднання вийшло кумедним, сексуальним і несподіваним.

"Ми провели пробний запуск і все розкупили за кілька годин", – говорить актриса. Зараз свічку можна попередньо замовити, обіцяють випустити нову партію.

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Джерело: dailywire
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