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Гвінет Пелтроу запустила бренд прикрас, які вона рекламує топлес: спокусливі фото
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Актриса і лайфстайл-гуру Гвінет Пелтроу випустила колекцію ювелірних прикрас. Золоті ланцюги, сережки з діамантовим паве та мінімалістичні кільця вона представила самостійно, знявшись у рекламній кампанії.
Спокусливі фото Гвінет Пелтроу виклали на інстаграм-сторінці бренду. Насолоджуйтеся гарячими фото актриси топлес.
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"Це базові елементи, навколо яких можна побудувати [особисту колекцію], заповнити пустоти у вашій скриньці для прикрас, зберігати їх вічно", – говорять у компанії, додаючи, що знімати їх не захочеться.
Колекція складається з шести прикрас: двох видів сережок, браслета, намиста, кільця і каффа.
За словами актриси, натхненням колекції стала її 17-річна донька Еппл. "Вона допомогла мені поліпшити дизайн. І безумовно запозичить у мене свої однойменні сережки", – говорить Гвінет. Щороку у день народження Еппл вони роблять пірсинг: "Це вже сімейна традиція".
Ціни на прикраси стартують від $ 650.
Актриса запустила лайфстайл-бренд Goop у 2008 році. Відтоді вона встигла створити "секс-пил", спрей для захисту від енергетичних вампірів і знамениту свічку із запахом її вагіни.
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