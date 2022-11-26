Гурт Kalush Orchestra разом зі Skofka оголосили збір коштів на генератори для ЗСУ

"Нам вимкнули світло, то ж давайте зігріємо хлопців із ЗСУ своїми донатами", – зазначають музиканти, Читайте далі та дізнайтеся, як можна долучитися!

Переможці Євробачення 2022, український гурт Kalush Orchestra та відомий реп-виконавець Skofka оголосили про спільний збір коштів. Цього разу артисти закликають українців та іноземних друзів донатити на генератори для ЗСУ. Враховуючи ситуацію з відсутністю світла на половині території України, команда Kalush Orchestra та Skofka закликають активізуватися та долучитися якомога швидше до спільного збору коштів.

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Нам потрібно зібрати 1,5 млн гривень, щоб якнайшвидше здобути перемогу над окупантами. Зігріймо наших хлопців із ЗСУ разом своїми донатами. Разом – ми сила!", – зазначають Skofka та гурт Kalush Orchestra у своїх соцмережах.

Збір триватиме три дні, до понеділка 28 листопада, аби кожен охочий зміг зробити свій символічний донат у велику справу. Враховуючи успіх минулого збору до Дня Незалежності України, коли гурту Kalush Orchestra вдалося за одну добу зібрати5 млн гривень, артисти впевнені, що українці зможуть швидко зібрати необхідну суму коштів.

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