Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь

Гурт "MOLODI" – це нове й потужне віяння незалежної музики України, ентузіасти, які щиро горять спільною справою і творять нову українську музику. Вони – культурний голос Маріуполя. Слухайте музичну прем'єру!

Хлопці презентують свій другий сингл. Пісня "Біль" написана ще пів року тому у Львові. Сама робота присвячена рідному місту хлопців – Маріуполю, яке зараз знаходиться в окупації.

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Біль – це більш не про сенс у тексті,це – про стан, закладений у мотиви й мелодію. Це внутрішній стан напруженості, невизначеності, пошуку, можливо навіть депресії. Те, що, мабуть, переживають всі люди в нашому віці, а особливо в наші часи", – коментує Кирило.

З самого початку трагічних подій учасники гурту були у різних куточках України, мандрували різними шляхами нашої країни. Але, зустрівшися через деякий час у Львові, Кирило та Іван зрозуміли, що настав час саме для цього треку.

Мелодія народилася у найтемнішу годину ночі, у хостелі, і вилилося те, що було близьким всім українцям на той час. Це внутрішній стан, той самий нелегкий момент невизначеності, що був у серцях всіх. І саме це дало можливість нам створити унікальний контраст між танцювальним мотивом і складними словами-відчуттями", – розповідає Іван.

Зараз музиканти активно готують сольний альбом.

Слухати пісню MOLODI – біль:

Слова пісні MOLODI – біль:

перейшли стоп-лінію

нам холодно від інію

біжимояк зв'язані

словами все не сказано

в крові багато нервів

на сердці мало швів

всередині руйнується

може колись збудується

нас холод сильно гріє

та у нічних поривах

час дуже швидко плавиться

і він не повертається

і всі думки про море

ми закриваєм штори

але так мало місця

мені так мало місця

не тікай прошу

залишайся тут

тількі не мовчи

все як уночі

я не можу так

прошу дати знак

тількі не мовчи

ми побачимо

як горять думки

що є в нас тепер?

втрачаємо роки

назавжди відтепер

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