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Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь

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Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь - фото 1

Гурт "MOLODI" – це нове й потужне віяння незалежної музики України, ентузіасти, які щиро горять спільною справою і творять нову українську музику. Вони – культурний голос Маріуполя. Слухайте музичну прем'єру!

Хлопці презентують свій другий сингл. Пісня "Біль" написана ще пів року тому у Львові. Сама робота присвячена рідному місту хлопців – Маріуполю, яке зараз знаходиться в окупації.

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Біль – це більш не про сенс у тексті,це – про стан, закладений у мотиви й мелодію. Це внутрішній стан напруженості, невизначеності, пошуку, можливо навіть депресії. Те, що, мабуть, переживають всі люди в нашому віці, а особливо в наші часи", – коментує Кирило.

З самого початку трагічних подій учасники гурту були у різних куточках України, мандрували різними шляхами нашої країни. Але, зустрівшися через деякий час у Львові, Кирило та Іван зрозуміли, що настав час саме для цього треку.

Мелодія народилася у найтемнішу годину ночі, у хостелі, і вилилося те, що було близьким всім українцям на той час. Це внутрішній стан, той самий нелегкий момент невизначеності, що був у серцях всіх. І саме це дало можливість нам створити унікальний контраст між танцювальним мотивом і складними словами-відчуттями", – розповідає Іван.

Зараз музиканти активно готують сольний альбом.

Слухати пісню MOLODI – біль:

Слова пісні MOLODI – біль:

перейшли стоп-лінію
нам холодно від інію
біжимояк зв'язані
словами все не сказано

в крові багато нервів
на сердці мало швів
всередині руйнується
може колись збудується

нас холод сильно гріє
та у нічних поривах
час дуже швидко плавиться
і він не повертається

і всі думки про море
ми закриваєм штори
але так мало місця
мені так мало місця

не тікай прошу
залишайся тут
тількі не мовчи
все як уночі
я не можу так
прошу дати знак
тількі не мовчи
ми побачимо

як горять думки
що є в нас тепер?
втрачаємо роки
назавжди відтепер

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