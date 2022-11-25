Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь

"Небокрай" – це перший трек, який артистка випустила після початку повномасштабного вторгнення. Слухайте музичну прем'єру!

Пісня "Небокрай" має особливу історію. Автори створили її ще 2014 на початку вторгнення в Україну. Пісня чекала свого виходу довгих 8 років, і саме сьогодні співачка вирішила, що прийшов її час.

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Довгий час, в мене не було розуміння, як будувати кар'єру, коли вся країна перебуває у війні та постійному стресі, але потім зрозуміла що музика – це підтримка. Біль – спільний і неминучий. Війна і творчість повинна про це нагадувати та підтримувати нас морально", – поділилась Mila Nitich.

Кліп – це історія поколінь, від утроби матері до захисника країни. Відео на пісню знімали в бібліотеці, яка є символом історії. Акторами в кліпі стали: Лука Путівленко, Марк Путівленко, Вікторія Байдачна, Володимир Біляк та справжній воїн Олександр Морозов.

Олександр Морозов – особлива людина, йому не довелось нічого грати, його погляд показує більше ніж слова багатьох людей. Для мене такі чоловіки, як він абсолютні герої, символи Незламності, символи віри у Перемогу, віри в Україну. Низький уклін кожному захиснику", – поділилась Mila Nitich.

Слухати пісню MILA NITICH – Небокрай:

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