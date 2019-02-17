Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу

Головним сюрпризом другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 2019 став запальний виступ жіночої групи Freedom jazz з піснею "Cupidon". Вони не залишили байдужими ні членів журі, ні глядачів – обидві сторони оцінили номер по 8 балів.

Родзинкою виступу жіночого колективу стала вагітність однієї з вокалісток колективу, адже таким чином вони своєрідно порушили правила конкурсу, згідно з якими, на сцені має бути не більше, ніж 6 осіб, а їх виявилося семеро. На це звернув увагу ведучий Сергій Притула. Цікаво, що це навіть додало номеру своєрідність, адже вокалістки всіляко акцентували увагу на животі.

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Завдання вокаліста – розважати. У вас це вийшло чудово. Цілісний, яскравий номер! – сказав після виступу суддя Євген Філатов.

Джамала аплодувала дівчатам стоячи. Вона розповіла, що і сама виступала на восьмому місяці вагітності, що виявилося досить непросто. Навіть Андрій Данилко із захопленням зустрів гурт, сказавши, що з задоволенням побачить їх у фіналі. Його також підбурив той факт, що дівчата чудово співають пісню "Dancing Lasha Tumbai", з якою Вєрка Сердючка вийшла на Євробачення у 2007 році.

Це було перше виконання власної пісні колективом Freedom jazz, адже вони в основному вдало переспівують відомі хіти. Група була створена у 2008 році. Відмінною особливістю є той факт, що в неї входять лише дівчата.

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