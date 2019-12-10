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Гуцульська бринза стала українським брендом у світі

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Українську бринзу оберігає закон - фото 1
Українську бринзу оберігає закон / Укрінформ

Гуцульська бринздя стала першим географічним брендом, який зареєстрували в Україні, тож тепер її визнаватимуть за кордоном та захищатимуть на законодавчому рівні.

Сир "Гуцульська овеча бриндзя" став першим українським продуктом, який отримав свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення. Тепер він на рівні з французьким шампанським чи іспанським хамоном.

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Що це означає? Тепер український сир будуть визнавати в Європі, а також дотримуватись його традиційного приготування, тобто у дерев'яних барилах. У Мінекономіки зазначили, що "Гуцульська овеча бриндзя" - це перше українське географічне зазначення, що відповідає всім європейським вимогам до реєстрації й має право на визнання в ЄС.

Бринза стала географічним брендом України - фото 373415
Бринза стала географічним брендом України / Укрінформ

Яка саме бринза стала географічним брендом? Йдеться про продукт "Гуцульська овеча бриндзя", яку виробляють на літніх високогірних полонинах з овечого молока. Традиції її виготовлення зародились ще у 15 столітті в Карпатах. Зараз її роблять на Закарпатті, на Івано-Франківщині та на Чернівеччині.

Гуцульську бринзу виготовляють на високогірних полонинах - фото 373416
Гуцульську бринзу виготовляють на високогірних полонинах / Укрінформ

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Джерело: iod.media
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