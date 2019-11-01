Встигнути за 30 хвилин: крутий рецепт швидкої вечері

На приготування вечері часто не вистачає ні сил, ні часу, та й запланувати її не завжди вдається. Маємо для вас рецепт, приготування за якими займе не більш пів години.

Запечена паста з сиром і шинкою

Паста – прекрасна базою для запіканок. Варіювати рецепт можна нескінченно: міняйте сорти сиру, форму пасти, додавайте замість шинки лосося або різні овочі.

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Інгредієнти:

300 г пасти

300 г тертого сиру

150 г шинки

цибулина

2 столові ложки олії

літр молока

сіль перець

Паста

Як приготувати круту вечерю:

Розігріти духовку до 190 градусів. Розтопити половину олії у великій каструлі, додати цибулю. Злегка обсмажити (до прозорості). Додати в каструлю з цибулею молоко, довести до кипіння. Приправити сіллю і перцем. Всипати пасту і готувати до стану al dente, постійно помішуючи. Додати олію, що залишилася і дві третини сиру. Перемішати і, як тільки сир розтане, додати нарізану на скибочки шинку. Перемішати ще раз. Перемістити суміш у форму для випікання. Посипати сиром, що залишився і відправити в духовку. Випікати 8-10 хвилин, поки не розплавиться сир.

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