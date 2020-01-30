Грета Тунберг зареєструвала своє ім'я як торгову марку

Юна шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що подала заявку на реєстрацію свого імені як торгової марки та назви міжнародного громадського руху школярів, який вона ініціювала своїми акціями протесту на захист клімату.

Про це Грета Тунберг написала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Я подала заявку на реєстрацію мого імені, а також – Fridays For Future (назва руху школярів на захист клімату), Skolstrejk for klimatet (шведська назва руху) і так далі як торговельних знаків. Ця дія потрібна для захисту руху і його діяльності, – зазначила Тунберг.

Таке рішення активістка пояснила тим, що часто її ім'я і назву руху використовують неправомірно, зокрема, в комерційних цілях без відповідного на це згоди.

На жаль, є люди, які намагаються видати себе за мене або брехливо заявляють, що вони "представляють" мене, щоб спілкуватися з високопоставленими особами, політиками, ЗМІ, діячами мистецтва і так далі, – додала вона.

За останній рік 17-річна шведка Грета Тунберг отримала широку популярність. Її запрошували виступити у міжнародних організаціях, зокрема, в ООН. Вона активно виступає за захист навколишнього середовища і закликає до негайних рішучих дій для боротьби зі змінами клімату.

Щоб привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з кліматом, Тунберг у минулому році почала щоп'ятниці, замість занять у школі, приходити до шведського парламенту, вимагаючи від влади активних заходів для захисту навколишнього середовища. Поступово її одиночна акція знайшла підтримку в інших країнах світу і переросла в рух школярів і студентів, які потребують дій для запобігання глобальному потеплінню. Грету Тунберг підтримують багато політиків і знаменитостей. З нею, зокрема, зустрічався генсек ООН Антоніу Гуттерріш і актор Арнольд Шварценеггер, а також принц Чарльз.

У вересні 2019 року вона виступила в ООН, звинувативши лідерів країн світу у тому, що вони, не роблячи заходів щодо захисту клімату, "вкрали" у неї "мрії і дитинство".

Активістка відмовляється літати на літаках, аргументуючи це занадто великою кількістю шкідливих викидів в атмосферу. З цієї причини на різні великі заходи в інші країни світу вона відправляється або на поїзді, або на морських суднах.

Тунберг не їсть продукти тваринного походження і переконала своїх батьків теж стати веганами. 17-річна дівчина страждає від синдрому Аспергера, який сама Грета називає "даром".

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