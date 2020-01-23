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Вона неймовірна: принц Чарльз і Грета Тунберг зустрілися у Давосі

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Грета Тунберг приїхала на форум у Давосі - фото 1
Грета Тунберг приїхала на форум у Давосі

Принц Чарльз зустрівся зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг. Зустріч всесвітньо відомої дівчинки та сина Єлизавети ІІ відбулася під час економічного форуму в Давосі.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала на Всесвітній економічний форум в Давосі.

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Вона виступила на одній із сесій і заявила, що у світі практично нічого не змінилося з моменту початку її екологічної діяльності, а також зазначила, що викиди вуглекислого газу в атмосферу не скоротилися.

Під час форуму Грета зустрілася з принцом Чарльзом. Останній надзвичайно вражений від спілкування з нею.

Грета вражаюча. Вона – одна з головних причин, які змушували мене робити все те, чим я займався всі ці роки. Тому що, як я вже говорив, я не хочу, щоб мої онуки дорікали мене в тому, що я нічого не робив, – заявив принц Чарльз після зустрічі, маючи на увазі зусилля з захисту довкілля.

Дивіться коротке відео, на якому можна побачити, як невимушено Грета та Чарльз спілкуються:

– Думаю, ви до камер звикли, – сказала Турбенг принцу Чарльзу.
– У мене на це пішло багато років, – відповів той.
– А я все ніяк не звикну, – додала екоактивістка.

Тунберг також стверджує, що на порятунок планети залишилося менше, ніж вісім років.

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Джерело: CNN
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