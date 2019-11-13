Грета Тунберг пересікатиме Атлантику на катамарані з блогерами

Юна екоактивістка Грета Тунберг нарешті знайшла спосіб, який дозволить їй дістатися зі США до Іспанії. Тепер вона зможе без проблем потрапити на кліматичний форум.

Екоактивістка планує перетнути Атлантику на французькому катамарані La Vagabonde ("Мандрівниця"), який використовує сонячні батареї та гідрогенератори.

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Її попутниками стануть австралійські тревел-блогери Райлі Вітлум і Елайн Караусу, а також британська яхтсменка Ніккі Хендерсон.

Греті потрібно встигнути на кліматичний форум COP25, який через протести у Чилі перенесли до іспанської столиці. Сам форум пройде з 2 по 13 грудня і стане 25 конференцією ООН зі зміни клімату. Очікується, що подію відвідають 25 тисяч осіб.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019

Я така рада повідомити, що, сподіваюся, потраплю на COP25 у Мадриді, – написала школярка у твіттері.

We sail for home! pic.twitter.com/Mc5IoGpKXA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2019

Нагадаємо, що раніше Грета Тунберг попросила своїх підписників у твіттер порадити їй якийсь варіант, який дозволив би дістатися зі США до Мадрида без шкоди для екології. Користувачі мережі не забарилися з відповідями, порадивши злітати на мітлі, проплисти на дельфінах.

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